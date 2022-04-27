Ebru Yaşar, Royal reklam şarkısıyla marka bilinirliğini artırdı

Gel de Sevme şarkısını Royal reklamı için uyarlayan Ebru Yaşar'ın 'Gel de serme'sözleri, Royal Halı'nın marka bilinirliğine olumlu etki etti.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Royal Halı'ya yaptığı reklam ile ilk defa bir markanın reklam yüzü oldu.

Marka için kamera karşısına geçen Ebru Yaşar, "Gel de Sevme" şarkısını Royal Halı için uyarladı.

"Gel de sevme, gel de serme" sözleriyle yaptığı şarkıyla dikkat çeken Ebru Yaşar'ın reklam çalışması hakkında Royal Halı'dan açıklama geldi.

Ebru Yaşar'ın Royal Halı reklamı tuttu

Royal Halı, Ebru Yaşar ile yapılan reklamın tuttuğu belirtildi. Royal Halı Pazarlama Grup Müdürü Selim Şentürk, "Kendisinin ‘Gel de Sevme’ şarkısından uyarladığı “Gel de Sevme, Gel de Serme” reklam çalışması, Royal Halı’nın marka bilinirliğini üst seviyelere taşıdı” dedi.

Yılın başında yeni sezon koleksiyonları, yeni marka yüzü ve yeni reklam kampanyası planlarıyla atağa kalkan Royal Halı, 2022’nin ilk döneminde bu hedeflerini gerçekleştirerek amacına ulaştı.

Marka imajı güçlendi

Halı sektörünün önemli aktörlerinden Royal Halı, marka bilinirliğini ve tanınırlığını arttırma hedefinde hızla ilerliyor. Yılın başında belirlediği rotasını şaşmadan sürdüren Royal Halı; yeni sezon koleksiyonu, yeni marka yüzü ve yeni reklam kampanyasıyla 2022’nin ilk çeyreğinde amaçlarına ulaştı, marka imajını güçlendirdi.

2022 yılına ses getiren çalışmalarla girdiklerini belirten Royal Halı Pazarlama Grup Müdürü Selim Şentürk, “Bu yıl ilk defa bir marka yüzü ile çalışıyoruz. Türk müziğinin ünlü yorumcusu Ebru Yaşar bu kampanyada bizim marka yüzümüz. Kendisinin ‘Gel de Sevme’ şarkısından uyarladığı “Gel de Sevme, Gel de Serme” reklam çalışması, Royal Halı’nın marka bilinirliğini üst seviyelere taşıdı” dedi.

"Hedef kitleye ulaştık"

Şentürk ayrıca “Reklam yayınından advertorial çalışmalarına, Ramazan ayı programlarına program sponsorluklarına varana kadar çok geniş bir yelpazede yaptığımız yayın çalışmaları ile hedef kitle tüketicilerinin büyük bir kısmına ulaştık.” diye ekledi.

"Yeni çalışmalarımız sürecek"

Reklam kampanyasına gösterilen ilginin yoğun olduğunu ifade eden Selim Şentürk, “Bu sezon, renk ve desenleriyle çok beğenilecek koleksiyonlar hazırladık, yeni reklam kampanyamızda markaya biraz duygu kattık. Evlerinde yenilik arzulayan kadınların ilk tercihi olduk. Royal Halı artık ‘Gel de sevme, gel de serme’ mottosuyla anılıyor. Kampanyamıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Marka değerimizi üst seviyelere taşıyacak yeni çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.