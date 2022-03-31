Ebubekir Şahin'den Beren Saat'in konuşmasına yorum: Dezenformasyon

Beren Saat'in EKO İKLİM zirvesinde yaptığı konuşmayı eleştiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu konuşmanın dezenformasyon olduğunu söyledi.

Ankara'da düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Bu sözlere ilk tepki Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı'na katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.

Ankara’da bir otelde yapılan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Şahin, dezenformasyonun ülkelerin milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Şahin, Beren Saati hedef aldı.

"DEZENFORMASYONU GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA VERDİ"

Şahin, “Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyonu, bir söylemi nasıl gözümüzün içine baka baka verdiğini hep beraber görmüş olduk. Medyamıza düşen görev ise bu tür dezenformasyonun topluma aktarılırken uyanık olması ve bunların engellenmesinde üzerine düşen rolü ve görevi yerine getirmesi şeklindedir” dedi.

"BEREN SAAT'İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ"

Beren Saat, İklim Elçisi plaketini aldıktan sonra yaptığı konuşmada “Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.” diye konuşmuştu.