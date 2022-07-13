Petrol
100.08
0.59%
Euro
17.5682
1.03%
Dolar
17.4403
0.73%
Altın
970.8
1.15%
Borsa
2424
-0.40%
Bitcoin
349.476
0.14%
BTXN Coin
7.27
-0.95%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı

    Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Ece Erken, “Ölüm geride kalanlar için…” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı

    Ünlü sunucu Ece Erken, 7 aylık evli olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybetmişti.

    Eşinin vefatıyla büyük acı yaşayan Erken, zor toparlanmıştı.

    Oğlu ile zaman geçirerek nefes almaya çalışan Erken için bugün yine anılar canlandı.

    Yeni yaşını kutladı

    Haziran 2021'de Bodrum'da hayatını birleştirdiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni yaşını kutlayan Ece Erken, romantik günlerden kalma fotoğraflar da paylaştı.

    Instagram hesabından paylaşım yapan Erken, duygularını şöyle ifade etti:

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #1

    “Ölüm geride kalanlar için…”

    “Bugün 13 Temmuz canım eşimin doğum günü... Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk. Çok özlüyorum, birlikte yaptığım şeyler de artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için...

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #2

    “Şafak'ım, elbet kavuşacağız”

    Keşke son kez sarılabilseydim, o kadar çok keşkem var ki... Ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı.

    İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım, beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız.”

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #3

    Evlilik yıl dönümlerinde içini dökmüştü

    Ece Erken, geçtiğimiz ay da Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik yıl dönümlerinde duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

    Nikah anlarında çekilen videoları Instagram'dan paylaşan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    “4 Haziran 2021... Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'Evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem ablasına...

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #4

    “Rabbim'in adaleti şaşmaz”

    O yüzden ne kutlama yaptık, ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. 'Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi' demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz...

    Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni, çok... Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah...”

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #5

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #6

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #7

    Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı #8


    İlginizi Çekebilir

    Unemployment rate in Turkey falls to 10.9% in May
    Economy

    Unemployment rate in Turkey falls to 10.9% in May

    KKTC'nin iş birliği teklifini reddetti
    Dünya

    KKTC'nin iş birliği teklifini reddetti

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir