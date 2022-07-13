Ece Erken, ölen eşinin doğum gününü kutladı

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Ece Erken, “Ölüm geride kalanlar için…” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken, 7 aylık evli olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybetmişti.

Eşinin vefatıyla büyük acı yaşayan Erken, zor toparlanmıştı.

Oğlu ile zaman geçirerek nefes almaya çalışan Erken için bugün yine anılar canlandı.

Yeni yaşını kutladı

Haziran 2021'de Bodrum'da hayatını birleştirdiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni yaşını kutlayan Ece Erken, romantik günlerden kalma fotoğraflar da paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Erken, duygularını şöyle ifade etti:

“Ölüm geride kalanlar için…”

“Bugün 13 Temmuz canım eşimin doğum günü... Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk. Çok özlüyorum, birlikte yaptığım şeyler de artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için...

“Şafak'ım, elbet kavuşacağız”

Keşke son kez sarılabilseydim, o kadar çok keşkem var ki... Ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı.

İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım, beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız.”

Evlilik yıl dönümlerinde içini dökmüştü

Ece Erken, geçtiğimiz ay da Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik yıl dönümlerinde duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Nikah anlarında çekilen videoları Instagram'dan paylaşan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

“4 Haziran 2021... Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'Evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem ablasına...

“Rabbim'in adaleti şaşmaz”

O yüzden ne kutlama yaptık, ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. 'Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi' demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz...

Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni, çok... Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah...”