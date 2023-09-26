Ece Ronay sırt dekoltesiyle kasıp kavurdu! "Hiç giymeseydin" Geçtiğimiz gün boşandığı eşi tarafından tehdit edildiğini duyuran fenomen şarkıcı Ece Ronay, bu kez cesur pozuyla gündemde. Sırt dekoltesiyle resmen akılları baştan aldı.

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Bir dönem Mehmet Ali Erbil’in kendisini istirmar ettiğini iddia ederek gündeme gelen 24 yaşındaki Ece Ronay, geçtiğimiz yıl evlendiği eşinden Mayıs ayında boşandı.

Fenomen şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı.

Bu olayın ardından sessizliğini bozan Ronay, bu kez cesur bir pozla gündemde yer aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, fenomen şarkıcının güzellik ve zarafetini ön plana çıkardı.

Sırt dekoltesi beğeni topladı

Şimdilerde sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ece Ronay, sırt dekoltesiyle baş döndüren bir görüntü sergiledi.

Fenomen ismin o pozlarına takipçileri adeta akın etti. İşte o kareler...

Bu cesur pozlara sosyal medya kullanıcılarından "Güçlü ve güzel kadın", "Bu ne güzellik", "Taş gibi hatun" gibi yorumlar geldi.