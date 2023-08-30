Ece Ronay vücut taytıyla poz verdi, fiziği dikkat çekti! "Manzara alev" Fenomen Ece Ronay'ın tercih ettiği cesur kombini, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Aslen Diyarbakırlı olan ve çektiği "karpuz" videosuyla sosyal medyada adını duyuran Ece Ronay, sosyal medyada fenomen haline geldi.

Ardından 'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, şarkılarıyla ününe ün kattı.

TikTok videoları ile sık sık gündeme gelen fenomen Ece Ronay, magazin gündeminin de konuşulan isimleri arasına girdi.

Bir çocuk annesi ünlü fenomen, tercih ettiği cesur kıyafetleri ile Instagram'a damga vuruyor.

Fizik gösterisi

Geçirdiği estetik operasyonların akabinde fit bir görünüme kavuşan Ece Ronay, vücut taytı giydi.

Ronay, boydan boya sırt dekoltesi ile dikkat çekti.

Takipçileri beğeni yağmuruna tutarken, kimileri ise eleştirdi.

İşte Ece Ronay'ın iddialı kombini...