Ece Seçkin çölün ortasında sere serpe uzandı, bikinili pozları olay oldu! 'Yaktın bizi be kadın'

Ece Seçkin çölün ortasında sere serpe uzandı, bikinili pozları olay oldu! 'Yaktın bizi be kadın'

Abu Dabi'ye tatile giden ünlü şarkıcı Ece Seçkin, çölde çekildiği karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliğiyle adından söz ettiren Seçkin'in bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz Eylül ayında 4 yıldır aşk yaşadığı pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünya evine girmişti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Ece Seçkin, şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Seçkin, yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Abu Dabi'ye gitti

Geçtiğimiz hafta bir mobilya firması ile reklam anlaşması yapan Ece Seçkin, üç gün sürecek çekimler öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye tatile gitti.

Şehri karış karış gezen Seçkin, kızgın kumlara yatarak poz vermeyi de ihmal etmedi.

''Yaktın bizi be kadın''

Çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin, paylaşımına "Abu Dabi'de bir an..." notunu düştü.

Hayranları, Seçkin'in bikinili pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

30 yaşındaki şarkıcıya, ''Yaktın bizi be kadın'', ''Sen harika bir detaysın'', ''Çöl prensesi'', ''Çöl kraliçesi'', ''Ortalık yıkıldı'' gibi yorumlar yapıldı.