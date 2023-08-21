Ece Sükan beyaz bikinisiyle taşların üzerine uzandı!

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Netflix'te Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi'de boy gösteren Ece Sükan, tatile çıktı.
İsmi Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan Sükan, sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla atıyor.
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilden kareler paylaşan Sükan, beyaz bikisiniyle görenleri kendisine de hayran bıraktı.
Eve Sükan'dan fizik şov
46 yaşındaki Sükan beyaz bikinisini giyip plaja indi ve taşların üzerine sere serpe uzanarak fiziğini sergiledi.
Yıllara meydan okuyan fit görünümüyle beğeni toplayan Ece Sükan'a "Bu ne güzellik", "Taş gibisin", "Bu fitlik herkese nasip olmaz" yorumları geldi.