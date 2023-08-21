Ece Sükan beyaz bikinisiyle taşların üzerine uzandı! Oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Ece Sükan, tatilden paylaştığı son kareleriyle adından bir kez daha söz ettirdi.

ensonhaber.com Netflix'te Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi'de boy gösteren Ece Sükan, tatile çıktı. İsmi Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan Sükan, sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla atıyor. Arkadaşlarıyla çıktığı tatilden kareler paylaşan Sükan, beyaz bikisiniyle görenleri kendisine de hayran bıraktı. Eve Sükan'dan fizik şov 46 yaşındaki Sükan beyaz bikinisini giyip plaja indi ve taşların üzerine sere serpe uzanarak fiziğini sergiledi. Yıllara meydan okuyan fit görünümüyle beğeni toplayan Ece Sükan'a "Bu ne güzellik", "Taş gibisin", "Bu fitlik herkese nasip olmaz" yorumları geldi.