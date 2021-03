Ece Sükan kimdir? Ece Sükan kaç yaşında ve nereli? Ece Sükan hakkında bilgiler..

Önceki gün Arnavutköy'de sokak çekimi yapan ünlü model Ece Sükan, ilgi odağı oldu. Çekimi izleyen sürücüler caddede trafiğe neden oldu. Ece Sükan'ın hayatı merak edildi. Peki, Ece Sükan kimdir?

Arnavutköy'de sokak çekimi için objektif karşısına geçen Sükan, üzerindeki kıyafetleri tanıttı. 44 yaşındaki model Sükan’ı izleyenler, caddede trafiğe neden oldu.

Ece Sükan'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Ece Sükan kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı merak edildi.

Peki, Ece Sükan kimdir? Ece Sükan kaç yaşında ve nereli? İşte, Ece Sükan hakkında bilgiler..

ECE SÜKAN KİMDİR?

1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, model ve modacı Ece Sükan, 1.77 metre boyunda ve 62 kilodur.

İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okuyan Sükan, piyano dersi almış ve çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yapmıştır. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptmıştır.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi almış ve burada 2 yıl boyunca oyunlarda görev almıştır.

1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun olan Sükan, Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazanmıştır. Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapmış ve NewYork’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler almıştır.

Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşerek hem modellik hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yapmıştır.

Moda tasarımcısı Ümit Benan ile 2014 yılında evlenmiş ancak 2017 yılının son aylarında boşanmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER