Susma programında kendisini aldattığını iddia eden eşine çocuklarını göstermeyen Ali'ye, Ece Üner sert tepki gösterdi. Canlı yayında sinirlenen Ece Üner, "Çocuk mal değildir" dedi.

Kanal D'de Ece Üner'in sunduğu Susma programında, büyük yüzleşme gerçekleşti.

ÇOCUKLARINI ANNESİNE GÖSTERMEYEN BABA MAĞDURUM DEDİ

Naime'ye yaşattıklarıyla herkesin tepkisini toplayan Ali, canlı yayında Naime ve İbrahim ile yüzleşti. Ancak soruları cevapsız bırakan Ali, mağdur edildiğini, aldatıldığını dile getirdi.

ECE ÜNER SİNİRLENDİ

Naime'yi çocuklarını göstermemekle tehdit eden Ali'ye sinirlenen Ece Üner, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUK MAL DEĞİL"

"Bu bir tehdittir. Çocuklar üzerinden pazarlık edemeyiz. Bunu asla kabul etmiyorum. Çocuk mal değil. Nasıl oluyor çocuklar için canımı kanımı veririm, ben de bu çocukların sağlıklı ortamda büyümesi için, Türkiye'deki bütün bu mağdur edilen çocuklar için canımı kanımı veririm. Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor. Hiçbir şekilde ortaya koyamazsınız çocukları."

Ece Üner canlı yayında sinir krizi geçirdi VİDEO

