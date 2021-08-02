Ece Üner ile Susma ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve formatı belli oldu!

Ece Üner ile Susma ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve formatı belli oldu!

Uzun yıllar sunuculuğunu yaptığı Show Ana Haber'den ayrılan Ece üner, Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in sunacağı programın detayları ve yayın tarihi belli oldu. Peki Ece Üner ile Susma ne zaman?

Show Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli ekran yüzü Ece Üner,radikal bir karar alarak Show Haber'deki görevinden ayrılmıştı.

Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek olan Ece Üner ile Susma programıyla izleyiciyle buluşacak. Programın ne zaman başlayacağı ve formatı da merak konusu oldu.

Peki, Ece Üner ile Susma programı ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Ece Üner ile Susma formatı nedir? İşte Ece Üner’in yeni programına dair detaylar..

ECE ÜNER İLE SUSMA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ece Üner ile Susma programı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ece Üner ile Susma programı yayın tarihi fragmanla beraber belli oldu. "Ece Üner ile Susma" 9 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.

ECE ÜNER İLE SUSMA FORMATI

Ece Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak.

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Ece Üner ile Susma programında çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşmayanlar konuşulacak. Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality şov formatındaki "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün ekranlara gelecek.

ECE ÜNER BİYOGRAFİSİ

21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğan Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu.

Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

TELEVİZYON KARİYERİ

Ece Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı.

2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. 2002'den 2006 Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı.

Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı.

Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı. 2005 Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'ine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi.

2006 yılının başında NTV'den ayrıldıktan sonra Star TV'ye geçip kanalda kısa bir süre muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı.

2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

Ece Üner çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.