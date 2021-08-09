Ece Üner ile Susma programı ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Ece Üner ile Susma formatı ve konusu

Ece Üner ile Susma programı ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Ece Üner ile Susma formatı ve konusu

Show Haber'deki görevinden istifa eden deneyimli ekran yüzü Ece Üner, yeni gündüz kuşağı programı Ece Üner ile Susma ile ekranlarda yerini alacak. Peki, Ece Üner ile Susma ne zaman, formatı nedir?

Ece Üner, NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014 tarihinde Show TV'ye transfer olmuştu.

7 yılı aşkın süredir Show TV'de Ana Haber Bülteni sunuculuğunu yürüten Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırdı.

Haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli sunucu, Ece Üner ile Susma programı ile ekranlara gelecek.

Peki Ece Üner ile Susma programı ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte Ece Üner ile Susma formatı ve konusu

ECE ÜNER İLE SUSMA PROGRAMI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ece Üner ile Susma programı, 9 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.

Ekranların güvenilir yüzü Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Ece Üner ile Susma programında çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşmayanlar konuşulacak.

Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality şov formatındaki "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün ekranlara gelecek.