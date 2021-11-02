'Ece Üner ile Susma' programında kriz: Fatura yapımcıya kesildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programı reytinglerde beklenen başarıyı gösteremeyince kriz çıktı. Program için yeni bir yapımcıyla anlaşıldı.

Show TV Ana Haber sunuculuğunu bıraktıktan sonra gündüz kuşağına geçen ve ‘Ece Üner ile Susma’ adlı programında birçok kriz yaşayan deneyimli sunucu Ece Üner, reytinglerde beklenen başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Kanal D yönetimi de radikal bir karar alarak faturayı programın yapımcısına kesti.

BAŞARISIZLIĞI YAPIMCIYA BAĞLADILAR

‘En iyi Haber Sunucusu’ ödülü alan Ece Üner‘in Kanal D ekranlarındaki başarısızlığının, yapımcısı Bloom Medya bünyesinde oluşturulan ekipten kaynaklandığı iddia edildi.

Bu iddialar karşısında Kanal D yönetimi de Ece Üner ile Susma’nın yapımcısı Bloom Medya ile yolları ayırarak programı PH Yapım'a verdi.

‘NELER OLUYOR HAYATTA’NIN DA YAPIMCISI

Ece Üner ile Susma, bundan böyle PH Yapım bünyesinde yayın hayatına devam edecek.

PH Yapım’ın, aynı zamanda aynı kanalda yayın hayatını sürdüren Hakan Ural ile Nur Tuğba Algül Namlı’nın sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının yapımcısı olduğu öğrenildi.

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