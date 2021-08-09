Ece Üner kimdir? Ece Üner ile Susma programı sunucusu Ece Üner'in biyografisi

Show TV'de sunduğu ana haber bülteniyle adından söz ettiren deneyimli ekran yüzü Ece Üner, ''Ece Üner ile Susma'' programıyla izleyiciyle buluşacak. Peki, Ece Üner ile Susma sunucusu Ece Üner kimdir?

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show TV'de 7 yılı aşkın süredir Show Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli ekran yüzü Ece Üner, Kanal D ekranlarında yepyeni bir programla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde ''Artık şarkı dinlemek değil, söylemek istiyorum'' diyerek Show TV'deki görevini bırakan Ece Üner, gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek.

Haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Üner, 9 Ağustos 2021 tarihinden itibaren hafta için her gün Kanal D ekranlarında yayınlanacak ''Ece Üner ile Susma'' programıyla izleyiciyle buluşacak.

Güzel sunucu hakkında bilgi almak isteyenler, Ece Üner kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki Ece Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ece Üner ile Susma programı sunucusu Ece Üner'in biyografisi...

ECE ÜNER KİMDİR?

21 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Özge Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra, 2003 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu.

Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim alan Ece Üner, 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde hem eğitim aldı hem de stajyer olarak kariyerine başladı.

2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yapan Üner, 2002'den 2006 Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı.

Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı.

Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yapan Üner, 2005 yılının Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'ine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi.

2006 yılının başında NTV'den ayrıldıktan sonra Star TV'ye geçip kanalda kısa bir süre muhabirlik yapan Üner, Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın Spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçen güzel sunucu, 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı.

2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı.

Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devralan Ece Üner, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır. 2013 yılında sunucu Deniz Bayramoğlu ile evlenen Ece Üner'in bir çocuğu vardır.