Ece Üner neye uğradığını şaşırdı, o ifadeler şoke etti! Babam ve eşim...

Ece Üner neye uğradığını şaşırdı, o ifadeler şoke etti! Babam ve eşim...

Ece Üner ile Susma programına katılan Adnan isimli bir vatandaş, anlattıkları ile herkesi şoke etti. Neye uğradığını şaşıran Üner, "Bu iddiaları duyunca tansiyonum oynadı" dedi.

Yıllarca Show Ana Haber'i sunan Ece Üner, "Artık farklı bir şeyler yapmak istiyorum" diyerek, "Ece Üner ile Susma" programını sunmaya başladı.

Üner'in programına her gün farklı bir konuk hikayesi ile katılırken, programa son katılan Adnan isimli vatandaş şoke etti.

Adnan isimli şahsın babası ve eşi hakkında anlattıkları Ece Üner dahil herkesi hem üzdü hem de oldukça etkiledi..

Üner duydukları karşısında neye uğradığını şaşırarak, "Tansiyonum çıktı." dedi.

BABAM VE EŞİM..

Programa katılan ve 5 çocuğu olduğunu ifade eden Adnan isimli şahıs, eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söyledi.

Gece 2 gibi tuvalette kalktığında eşinin uyuduğu odanın ışığını açık gören şahıs, babasını ve eşini birlikte yakaladı.

Bu sırada çocuklar ise aynı odada uyuyordu. Adnan Bey, eşinin çocuklarının 2'sinin kayınpederinden olduğunu, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını ve 20 yıldır sürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Şahıs, 5 çocuğuna DNA testi yapılmasını istedi.

ECE DONDU KALDI

Ece Üner yaşananları dinlerken ise şoke oldu ve "Bu iddiayı duyduğum anda söyleyecek kelimem yoktu. Olayın mağduru öyle şeyler anlatıyor ki inanmamak elde değil. Herkesi şoke edecek iddialar. Bu iddiaları duyunca tansiyonum oynadı." dedi.