Ece Üner, 'Psikolojide bir kural varmış' esprilerine bakın ne yanıt verdi

Ece Üner, 'Psikolojide bir kural varmış' esprilerine bakın ne yanıt verdi

Spiker ve sunucu Ece Üner sosyal medyada kendisi hakkında yapılan esprilere sitemini Twitter üzerinden dile getirdi.

Kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren haber spikeri Ece Üner, günlerdir sosyal medyanın dilinde.

Aslı Şafak'ın İşin Aslı programında ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika' analizi son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelerek viral oldu.

"PSİKOLOJİDE BİR KURAL VARMIŞ..."

Üner'in "Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş" sözleri, adeta alay konusu oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları Ece Üner'in psikolojik yorum ve saptamalarını beğenip çok yerinde bularak desteklese de, bazı psikolog ve psikiyatrlar psikolojide böyle bir kural olmadığını dile getirdi.

Çığ gibi büyüyen paylaşımlar üzerine Üner, sessizliğini bozdu.

Ece Üner: Psikolojide bir kural varmış VİDEO

"ÇOK CAHİL BİR KADIN"

Twitter hesabından, yapılan yorumlara yanıt veren Ece Üner, "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" ifadelerini kullandı.

Üner, "Twitter'da bir kural varmış, linç 3 saatten uzun sürüyorsa sorun sen değilmişsin, onlarmış" yazan bir takipçisinin yorumuna ise alkış ve gülümseme emojisiyle yanıt verdi.