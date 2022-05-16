Ece Üner'den gündüz kuşağı programlarına eleştiri

Yaptığı program tutmayan Ece Üner, gündüz kuşağı yapımlarıyla ilgili konuştu. Üner, psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "4-6 kuşağı arasında bir canavar yaratılmış" dedi.

Spikerliğe ara verip gündüz kuşağında program yapmaya başlayan ve reytinglere yenilen Ece Üner, konuk olduğu programda iddialı açıklamalarda bulundu.

Üner, gündüz kuşağı programlarına eleştirilerini sıraladı.

Ece Üner, bu tarz programlardan sonra kendini sorguladığını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Üner, gündüz kuşağı programlarının yoksulların mahkemesi olduğunu da belirtti.

"Haysiyet adlı kitap yazıp, insanların haysiyetlerini gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu"

Üner açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çok katmanlı bir sıkıntı var kadın kuşağı programlarında. Bunlardan bir tanesi evet yoksulların mahkemesi orası. Bunu kabul ediyorum. Özellikle Müge Anlı gibi bu işi yıllardır profesyonelce yapan insanların belli mercileri harekete geçirdiği ve insanların derdine derman olduğu boyutu var. Ama bunun yanı sıra benim karakterimde bir insana yanlış ve ters gelebilecek yönleri var. ‘Haysiyet’ adlı diye bir kitap yazıp, insanların haysiyetleri gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu."





"4-6 kuşağı arasında bir canavar yaratılmış"

"4-6 kuşağı arasında bir canavar yaratılmış." diyen Ece Üner "Bir birbirimizi dikizlemeyi izlemeyi çok seviyoruz, iki onların felaketini izleyerek kendi felaketine katlanıyor, üç fasulye ayıklayan teyze bu programı izlerken fasulyenin fiyatını sorgulamıyor." yorumunda bulundu.

Eleştirilerine devam eden Ece Üner, psikolojisinin programdan sonra bozulduğunu da itiraf etti.