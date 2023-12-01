Eda Ece açıkladı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu… Ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer ile Haziran ayında dünya evine giren Eda Ece bebeğinin cinsiyetini açıkladı…

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Yasak Elma dizisinde ki Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran Eda Ece, 21 Haziran tarihinde Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmuştu.

Hamileliğinin 4. Ayında olan güzel oyuncu bebeğin cinsiyetini sevenleriyle paylaştı. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin kızları olacak.

Eda Ece Setlere dönüyor…

Hamileliğinin ilk aylarını geride bırakan oyuncu setlere kaldığı yerden devam edecek. Dünyaca ünlü bir kozmetik firmasının yüzü olan Eda Ece, saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya hesabından yeni haliyle fotoğraf paylaştı. Fotoğrafının açıklamasına "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Stay tuned!" yazdı.