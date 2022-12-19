Eda Ece ceketini çıkardı, beğeni butonu çöktü! Yarım milyon bu karede...

Eda Ece ceketini çıkardı, beğeni butonu çöktü! Yarım milyon bu karede...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin sosyal medyadaki her bir karesi, beğenilere doymuyor.

Pis Yedili dizisindeki Cimbom karakteriyle yıldızı parlayan Eda Ece, ekran macerasına devam ediyor.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Eda Ece, 6 sezondur performansıyla büyülüyor.

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide "Yıldız" karakteriyle dikkatleri çeken Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu.

32 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medyada oldukça aktif.

Dekolteli kareler

Hayatına dair kesitler paylaşan Eda Ece, Instagram'daki ayna pozuyla ortalığı salladı.

Beyaz büstiyeriyle ayna karşısına çeken Eda Ece, dekolte gösterisi yaptı. Güzelliği göz kamaştıran Ece'nin yayınladığı kareler 600 binden fazla beğeni geldi.

Takipçilerinin binlerce yorum yağdırdığı pozlar, görenleri hayran bıraktı.