Petrol
80.19
1.45%
Euro
19.7907
0.13%
Dolar
18.6484
-0.02%
Altın
1.074
-0.05%
Borsa
5366
0.00%
Bitcoin
317.779
-0.23%
BTXN Coin
8.30
17.06%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Eda Ece ceketini çıkardı, beğeni butonu çöktü! Yarım milyon bu karede...

    Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin sosyal medyadaki her bir karesi, beğenilere doymuyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Ece ceketini çıkardı, beğeni butonu çöktü! Yarım milyon bu karede...

    Pis Yedili dizisindeki Cimbom karakteriyle yıldızı parlayan Eda Ece, ekran macerasına devam ediyor.

    FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Eda Ece, 6 sezondur performansıyla büyülüyor.

    Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide "Yıldız" karakteriyle dikkatleri çeken Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu.

    32 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medyada oldukça aktif.

    Dekolteli kareler

    Hayatına dair kesitler paylaşan Eda Ece, Instagram'daki ayna pozuyla ortalığı salladı.

    Beyaz büstiyeriyle ayna karşısına çeken Eda Ece, dekolte gösterisi yaptı. Güzelliği göz kamaştıran Ece'nin yayınladığı kareler 600 binden fazla beğeni geldi.

    Takipçilerinin binlerce yorum yağdırdığı pozlar, görenleri hayran bıraktı.

    Eda Ece ceketini çıkardı, beğeni butonu çöktü! Yarım milyon bu karede... #1

    Eda Ece ceketini çıkardı, beğeni butonu çöktü! Yarım milyon bu karede... #2


    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi
    3. Sayfa

    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi

    Çevirmen, Arjantin kalecisinin sözlerini ağlayarak tercüme etti
    Dünya Kupası

    Çevirmen, Arjantin kalecisinin sözlerini ağlayarak tercüme etti

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir