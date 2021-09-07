Eda Ece güzelliği ile mest etti! Yasak Elma 5. sezon başlıyor..

Eda Ece güzelliği ile mest etti! Yasak Elma 5. sezon başlıyor..

Başarılı oyuncu Eda Ece sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı saçları ve güzelliği ile dikkati çekem Ece'nin fotoğrafı ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yasak Elma dizisinde başrol oynayan ve "Yıldız" karakterine hayat veren Eda Ece, güzelliği ile herkesin dikkatini çekiyor.

Dizi için boyattığı sarı saçları ve tüm yaz tatilin keyfini çıkararak, bronzlaştırdığı teni ile sosyal medyayı sallayan isimlerin başında geliyor.

Oynadığı dizinin 5. sezonunu iple çeken ve tatilini sonlandırıp çekimler için sete katılan Ece, sosyal medyadan paylaştığı yeni fotoğrafı ile takipçilerden tam not aldı.

Dizi dışında özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu şu sıralar basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşkın tadını çıkarıyor..

"YASAK ELMA 5"

Eda Ece sosyal medya hesabından, Yasak Elma'nın yeni sezon çekimlerinden bir kare paylaştı.

Ece fotoğrafın altına, "Yasak Elma yeni sezon 13 Eylül Pazartesi günü başlıyor." notunu düştü.

Oyuncunun fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

4 KİŞİLİK AİLE

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, evde köpekleriyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu paylaşımına, "4 kişilik aile..." notunu düştü. Mutluluklarını gözler önüne seren Ece ile Tuncer'in paylaşımı takipçilerinden 307 binden fazla beğeni aldı.