Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? Yılan hikayesine döndü!

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? Yılan hikayesine döndü!

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in ayrıldığı iddia edilirken, hayranları ise detaylar için "Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ayrıldı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Eda Ece, güzelliğiyle beğeni topluyor.

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkati çeken Ece, 3 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşıyor.

Anadolu Efes'te forma giyen Tuncer'le bir dargın bir barışık giden ilişkileri, yeniden gündem oldu.

2019'un Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan çiftin, arasında kara bulutlar dolaştığına dair haberler çıktı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ece ve Tuncer'in yeniden ayrıldığı iddia edildi.

EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER AYRILDI MI?

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in yeniden ayrıldığı konuşuluyor.

Daha önce, "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum" ifadelerini kullanan Ece'nin üçüncü kez ilişkisini noktaladığı ileri sürüldü.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.