Eda Ece, Melis Sezen ve Tansel Öngel aynı projede buluştu! Kulaklarınızın pası silinecek

Daha önce Kanal D'de yayınlanacağı duyurulan 'Maske Kimsin Sen?', adlı yarışmanın kanalı değişti. Eda Ece, Melis Sezen ve Tansel Öngel'i buluşturan program, FOX TV'de izleyici karşısına çıkacak.

''The Masked Singer'' adıyla tüm dünyada fenomen olan çılgın yarışma programı, ''Maske Kimsin Sen?'' adıyla Türk televizyonlarına uyarlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın'ın oturduğu Medyapım imzalı Maske Kimsin Sen? yarışma programı, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanacağı duyurulan program, kanal değiştirdi ve FOX TV ile anlaştı.

EDA ECE, MELİS SEZEN VE TANSEL ÖNGEL BİR ARADA

Sunuculuğunu Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle izlediğimiz Tansel Öngel'in üstlendiği Maske Kimsin Sen? yarışmasının dedektif jüri üyeleri de belli oldu.

Yakında izleyicilerle buluşacak olan yarışmanın dedektifleri arasında Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adından söz ettiren Melis Sezen de yer alıyor.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyl kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece de aynı ekranda yarışma programında bir kez daha hayranları ile buluşuyor. Dedektiflik yapacak diğer isimler ise Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy oldu.

MASKE KİMSİN SEN FORMATI

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı yarışma programında, Türkiye'nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek.

Jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler, yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edecek.

Maske Kimsin Sen VİDEO