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    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim

    Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Fransa karşısında 87-86 kaybederek Avrupa Şampiyonası’na veda etti. Maçın ardından eleştirilerin odağında Cedi Osman vardı. İş, yengelere kadar gitti.
    • 12.09.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:10
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    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Euro Basket 2022’de Fransa’ya 87-86 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Cedi Osman, maçın son saniyelerinde kaçırdığı 2 serbest atış sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

    Cedi’yi eleştirenlerden biri de takım arkadaşı Buğrahan’dı.

    Cedi’yi hatırlattı, “İkinci defa oluyor bu” dedi

    Buğrahan Tuncer, maçın ardından “İkinci defa oluyor bu. Herkes çok üzgün. 9 saniyede kazanacağımız maçı kaybettik.” dedi.

    Türkiye 2019 yılında da ABD’ye karşı Cedi Osman’ın kaçırdığı iki serbest atışla turnuvaya veda etmişti.

    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim #1

    “Art niyetli ve nankör”

    Bu açıklamalar Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin’i adeta çileden çıkardı.

    Sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yapan Şahin, “Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör, evet.” diye yazdı.

    Oyuncu, bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim #2

    Ebru’yu sildi

    Ebru Şahin’in, sözleriyle milli basketbolcu Buğrahan Tuncer’i hedef aldığı ileri sürüldü.

    Tuncer’in sevgilisi Eda Ece’nin ise yalnızca A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik etmesi dikkat çekti.

    Ünlü oyuncu Eda Ece, bir süre sonra Ebru Şahin’i sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim #3

    Alperen’in babası Ergin Ataman’ı eleştirdi

    Öte yandan Alperen Şengün’ün babası Kemal Şengün de maç sonrası şikâyetini dile getirdi.

    Oğlunun az oynatılması konusunda Ergin Ataman’ı eleştiren Şengün, “Maçın son periyod uzatma dakikalarında hiç rotasyon yapmadan oyuncuları dinlendirmemen. Ergin Ataman, bizim gibi sıfır katkı... Oyunda tutulan oyucuların aldığı sürelere bakın, Alperen gibi bir oyuncuyu adam unuttu. Daha söyleyebilecek bir şey yok.” dedi.

    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim #4

    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim #5

    Eda Ece ve Ebru Şahin arasında gerilim #6


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