Eda Ece'den Şevval Sam açıklaması

Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşulan Şevval Sam hakkında, rol arkadaşı Eda Ece açıklama yaptı. Ece açıklamasında, ayrılığın olmadığını dile getirdi.

5. sezonun ardından tatile giren Yasak Elma yine reyting rekorları kırdı.Sezon finali ile izlenme oranını artıran dizi, 6. sezonunda da fırtına gibi esecek.

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolünü paylaştığı dizi, entrika dolu bölümlerle sosyal medya üzerinden ilgi görüyor.

Her sezon farklı oyuncu ve senaryo ile seyirci karşısına çıkan diziden Şevval Sam'ın ayrılacağı iddia edildi.

Ender ile izleyici karşısına çıkan Şevval Sam'ın ise durumu merak konusu oldu

Eda Ece, Disney Plus partisinde Şevval Sam'la ilgili son durumu paylaştı.

Eda Ece'den açıklama

Yasak Elma'nın sezon finalinde Çağatay'ın Yıldır ve Ender'in de içinde olduğu aracın kaza yapması çok konuşuldu. Berk Oktay senaryo gereği diziye ölerek veda etti.

Yeni sezonda da Yıldız karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya devam edecek olan Eda Ece, Şevval Sam ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Disney Plus partisine katılan Eda Ece, "Şevval diziden ayrılmadı. Onu da burada söylemiş olayım. Patronumuzun kararı...

Dedi ki; bir ay dinlenin sonrasında konuşalım... Bize bir ay müsaade ettiler. Bir ay sonra konuşacağız" şeklinde konuştu.