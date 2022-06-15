Eda Ece'nin dekolteli elbisesini gören beğeni butonuna çöktü! 'Gördükçe içim açıldı, ferahladım'

Eda Ece'nin sosyal medya hesabından yayınladığı çiçekli elbisesi ve kuısursuz makyajıyla olan pozu, hayranlarından büyük ilgi gördü. Ece'yi gören beğeni ve yuorum yağdırmadan Instagram'dan çıkamadı.

20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizideki rolü sayesinde tanınan Ece, akabinde Beni Böyle Sev dizisine Zeyno'ya hayat verdi.

2015 yılında Kocan Kadar Konuş filminde oynayan Eda Ece, İlişki Durumu: Karışık ile kariyer hayatına devam etti.

Başarılı isim asıl çıkışını hala daha canlandırdığı Yasak Elma'daki Yıldız karakteri sayesinde yakaladı ve ününe ün kattı.

Yıldız karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında tanınan Ece, 5 sezondur FOX ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Oyunculuğu, duruşu ve güzelliği ile ilgi toplayan Eda Ece, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Güzelliğini sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ile sergileyen Eda Ece, çiçekli elbisesi ile göz doldurdu.

Eda Ece'den beğeni toplayan paylaşım

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, son olarak çiçek desenli elbisesiyle olan pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Yüzünün güzelliği ve göğüs dekoltesiyle dikkati çeken güzel oyuncu, paylaşımı ile kısa sürede rekor kırmayı başardı.

Eda Ece'nin bu pozlarına takipçileri beğeni yağdırırken, bazı takipçileriyse "Tam bir bebeksin" yorumlarında bulundu.