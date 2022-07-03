Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
323.102
-0.36%
BTXN Coin
6.95
0.14%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Eda Ece'yi dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle görenin nutku tutuldu! 'Masumiyet perisi'

    Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan oyuncu Eda Ece'nin son karesi sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Ece'yi dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle görenin nutku tutuldu! 'Masumiyet perisi'

    FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Ede Ece, 5 sezondur performansıyla büyülüyor.

    Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide "Yıldız" karakteriyle dikkatleri çeken Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu.

    31 yaşındaki başarılı oyuncu, 2020 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

    Pis Yedili dizisiyle parlayan ve Yasak Elma ile ününe ün katan oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif.

    Hayatına dair kesitler paylaşan Eda Ece, son pozuyla ortalığı adeta salladı.

    Eda Ece'den yeni paylaşım

    Parlak dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Eda Ece, Instagram'dan paylaşım yaptı.

    Kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncu, duru güzelliğiyle de dikkat çekti.

    Takipçileri, "Masum bebek", "Çok güzelsin", "Aşk kadın" gibi yorumlarda bulundu.

    Eda Ece yi dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle görenin nutku tutuldu! Masumiyet perisi #1


    İlginizi Çekebilir

    Serenay Sarıkaya'nın son durağı! Umut Evirgen ile son poz sosyal medyayı salladı
    Medya

    Serenay Sarıkaya'nın son durağı! Umut Evirgen ile son poz sosyal medyayı salladı

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!
    Btcrobo

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!

    AKINCI'nın ateşlediği LGK-82 hedefi tam 12'den vurdu
    Gündem

    AKINCI'nın ateşlediği LGK-82 hedefi tam 12'den vurdu

    Görüş Bildir