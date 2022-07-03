Eda Ece'yi dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle görenin nutku tutuldu! 'Masumiyet perisi'

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan oyuncu Eda Ece'nin son karesi sosyal medyaya damga vurdu.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Ede Ece, 5 sezondur performansıyla büyülüyor.

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide "Yıldız" karakteriyle dikkatleri çeken Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu.

31 yaşındaki başarılı oyuncu, 2020 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

Pis Yedili dizisiyle parlayan ve Yasak Elma ile ününe ün katan oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif.

Hayatına dair kesitler paylaşan Eda Ece, son pozuyla ortalığı adeta salladı.

Eda Ece'den yeni paylaşım

Parlak dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Eda Ece, Instagram'dan paylaşım yaptı.

Kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncu, duru güzelliğiyle de dikkat çekti.

Takipçileri, "Masum bebek", "Çok güzelsin", "Aşk kadın" gibi yorumlarda bulundu.