Eda Erdem'in Tarkan'la verdiği poz sosyal medyayı salladı: 'Megastar ve ben' Eda Erdem ünlü sanatçı Tarkan ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o kare..

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Filenin Sultanları ile Tarkan, bir markanın reklam çekimi için bir araya geldi.

Eda Erdem ünlü sanatçı Tarkan ile bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "Megastar ve Ben" notunu ekleyen Eda Erdem'in o pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım..

Ayrıca Megastar Tarkan'ın Kadın Voleybol milli takımı için bir marş besteleyeceği iddia edildi.