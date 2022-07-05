Eda Erol gömleğinin düğmelerini açtı, sütyenle kalakaldı! 'Kusursuz ötesi'

Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol, dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.

Alişan le kısa bir süre nişanlı kalan ve yollarını ayıran Eda Erol, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Erol'un güzelliği, ablası Esra Erol'un ününü aştı.

Televizyonda ilk ekran deneyimine 2 yıl önce 46 Yok olan dizisiyle start veren duyduğumuz Eda Erol, son pozuyla akılları aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan Eda Erol, moda sektöründe işler yapıyor. Kendi markasını kuran Eda Erol, ablasının da stilistliğini yapıyor.

36 yaşındaki güzel isim bekarlığın tadını çıkartırken, pozlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Sütyenle poz verdi

400 bine yakın Instagram takipçisi bulunan Eda Erol, yeni bir paylaşım yaptı.

Gömleğinin önünü açık bırakan Erol, sütyenli pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı.

İşte Eda Erol'un cesur paylaşımı...