Eda Nur Hancı Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldı mı? Eda Nur Hancı'dan duygulandıran veda...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının sevilen ismi Eda Nur Hancı'nın ÇGH'den ayrıldığı iddia edildi. Peki Eda Nur Hancı Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldı mı? İşte detaylar...

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği, Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 programında yaprak dökümü devam ediyor.

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti.

Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.

Son olarak Eda Nur Hancı'nın da peş peşe vedaların yaşandığı Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldığı belirtildi. Peki Eda Nur Hancı Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldı mı?İşte detaylar...

EDA NUR HANCI ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'DEN AYRILDI MI?

Ekiple ünlenen Eda Nur Hancı da projeden ayrıldığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından ÇGH2'ye veda eden Hancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki gözümün çiçeği; Sen ki çocukluğum, hayalim, kaderin bana oynadığı en güzel hareket…Yaşamadığım duyguları yaşattın, hiç gülmediğim kadar güldürdün, çok sınadın, çok eğittin, çok besledin. Şimdi yolun sonu. Ama bu son belki de başka mutlulukların başlangıcı. Değişmeyecek tek şeyse, buranın hep yuvam kalacağı. Başta; bana bu şansı veren, hem oyunculuğu hem hayatı öğreten Ustama, her düştüğümde elimden tutup kaldıran değerli yöneticilerime, geldiği gibi enerjisiyle bizi harika idare eden canımız Eser Yenenler’e, ailem olan can arkadaşlarıma, vızır vızır çalışan ekibe, kısaca başından sonuna emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ederim. Her gülüşmemiz, her çalışmamız, döktüğümüz her ter aklımın kalbimin en güzel köşesinde. Onlar bana bu hayatın en güzel hediyeleri. Hepsi için binlerce şükür. Bu, içerisinde koca bir iyiki barındıran vedadır; ben gidiyorum, kalın sağlıcakla."