Eda Özülkü kimdir, kaç yaşında? Eda Özülkü'nün eşi Metin Özülkü kimdir?

Eda Metin Özülkü çifti bugün Demet ve Alişan ile sabah sabah programına konuk oluyor. Uzun yıllardır beraber şarkı söyleyen çiftin hayatı merak konusu oldu.

Evlilikleriyle beraber sahne hayatlarını da birleştiren Eda Metin Özülkü çifti günün merak edilenleri arasına girdi. Peki Eda Özülkü kimdir, kaç yaşında? Eda Özülkü'nün eşi kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında?

EDA ÖZÜLKÜ BİYOGRAFİSİ

1966 yılında Gölcük’te doğan Eda Özülkü, ilk ve orta okul yıllarını İzmit’te geçirdi. Liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra Eda Özülkü, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Işık Lisesi’nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Eda Özülkü, öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti.

Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı.

Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.

Eda Özülkü, 1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994), Uçurdum Da

Uçurdum (1995), Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar – 1 adlı projede yer aldı.

Eda Özülkü, şu anda Bilfen Çamlıca ilköğretim okullarında müzik öğretmenliği yapmaktadır.

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

1962 doğumlu olan Metin Özülkü, Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı bestesi olan Metin Özülkü, Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evli olan Metin Özülkü’nün Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.

ALBÜMLERİ



Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)