Eda Taşpınar bikinisiyle kayalıklara çıktı! 'Harbi taş gibisin'

Eda Taşpınar iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.Taşpınar'ın son pozları olay yarattı..

Sosyetik güzel Eda Taşpınar uzun süredir Yunanistan'da tatilin keyfili çıkartıyor.Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Taşpınar dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Eda Taşpınar'a ait kozmetik şirketine ortadoğulu bir şirketin ortalık teklif etmesiyle gündeme gelen sosyetik güzele ortaklık için 10 milyon dolar teklif edildiği iddia ediliyor.

Eda Taşpınar gerek iş hayatı gerekse özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Cesur pozlarını instagram hesabından paylaşan Eda Taşpınar'ın pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.İşte Eda Taşpınar'ın son instagram paylaşımları..