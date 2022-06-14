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- Eda Taşpınar bronz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Boynundan bileğine kadar...
Eda Taşpınar bronz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Boynundan bileğine kadar...
Bronzlaşma konusunda usta bir isim olan Eda Taşpınar, soluğu Yunanistan'da aldı. Taşpınar'ın son paylaşımı ise, tercih ettiği elbise ile gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 13:31
Sıcak havaları es geçmeyen Eda Taşpınar, yine yazı erken getirdi.
Soluğu Yunanistan sahillerinde alan Taşpınar, güneş banyosu yapmaya başladı.
Robert Koleji mezunu olan Eda Taşpınar, dans yeteneği, moda ilgisi ve girişimcilik ruhunu bir araya getiren işlerle ilgileniyor.
Ülke ülke gezen ve yaz tatillerine sürekli bir yenisini ekleyen Eda Taşpınar, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
42 yaşındaki Taşpınar, her seferinde kendi sınırlarını zorlayarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Yine cesur pozlar
Bronz tenine giydiği sarı elbisesi ile poz veren Eda Taşpınar, adeta vücut gösterisi yaptı.
Dekoltesiyle dikkat çeken Taşpınar, o kareleri Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isim, boynundan bacağına kadar olan ipli elbisesiyle beğeni topladı.