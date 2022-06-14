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Eda Taşpınar bronz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Boynundan bileğine kadar...

Eda Taşpınar bronz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Boynundan bileğine kadar...

Bronzlaşma konusunda usta bir isim olan Eda Taşpınar, soluğu Yunanistan'da aldı. Taşpınar'ın son paylaşımı ise, tercih ettiği elbise ile gündem oldu.