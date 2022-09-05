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    Eda Taşpınar derin dekolteli elbisesiyle pazara gitti! 'Abarttın iyice'

    Eda Taşpınar birbirinden iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor..
    • 05.09.2022 - 12:36
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    Eda Taşpınar derin dekolteli elbisesiyle pazara gitti! 'Abarttın iyice'

    Uzun zamandır Yunanistan'da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar takipçileri ile paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Eda Taşpınar fit fiziği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

    Eda Taşpınar şu sıralar Yunanistan'ın Mykonos adasında tatiline devam ediyor.Sosyetik isim pazara gittiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

    İddialı bir elbise seçen Taşpınar'ın o pozu kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.İşte Eda Taşpınar'ın son instagram pozları..

    Eda Taşpınar derin dekolteli elbisesiyle pazara gitti! Abarttın iyice #1

    Eda Taşpınar derin dekolteli elbisesiyle pazara gitti! Abarttın iyice #2

    Eda Taşpınar derin dekolteli elbisesiyle pazara gitti! Abarttın iyice #3

    Eda Taşpınar derin dekolteli elbisesiyle pazara gitti! Abarttın iyice #4

    Eda Taşpınar derin dekolteli elbisesiyle pazara gitti! Abarttın iyice #5


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