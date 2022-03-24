Eda Taşpınar iç çamaşırlarını çıkardı, yaprakları göğüslerine sardı! 'Kalçanı kapatmayı unutmuşsun'

Instagram'dan paylaştığı pozlarla herkesin dilinde olan Eda Taşpınar, son paylaştığı kare ile akılları baştan aldı. İç çamaşırlarını tamamen çıkaran Taşpınar, yaprakları vücuduna sardı.

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Eda Taşpınar, Central School of St.Martins’de moda üzerine eğitim aldı.

Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışma şansı bulan Taşpınar, tatil pozlarıyla herkesin dilinde.

Sık sık seyahat eden ve farklı ülkeler görmeyi seven Taşpınar, Instagram'dan cesur pozlarını yayınlıyor.

Geçtiğimiz günlerde belden aşağısı çıplak olan ve karnının üzerine fincan koyan Eda Taşpınar'ın pozu, Instagram tarafından kaldırıldı.

Instagram tarafından pozu sansürlenen Eda Taşpınar şaşkınlığını dile getirmek için, "Gerçekten mi?" diye sordu.

Ancak güzel isim sosyal medyanın bu hamlesine karşı duracak gibi gözükmüyor çünkü bir cesur pozunu daha yayınlandı.

EDA TAŞPINAR SOSYAL MEDYAYI YIKTI

Sosyal medya ile şu sıralar başı dertte olan Eda Taşpınar, sansür olayını egale etmek için adeta çabalıyor.

Instagram'ın pozunu kaldırmasının ardından pes etmeyen yıldız isim, bir fotoğraf daha yayınladı.

Tatilden bir karesini paylaşan Eda Taşpınar, iç çamaşırlarını çıkardı ve üzerini yapraklarla kapattı.

Taşpınar'ın bu pozuna ise "Sansür yolda" , "Kalçana sarmayı unutmuşsun" , "Bu ne güzellik" tarzında binlerce yorum geldi.