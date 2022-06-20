Eda Taşpınar Mykonos'a çıkarma yaptı! Minicik bikinisiyle geceyi aydınlattı...'Kasıp kavurdun yine'

Eda Taşpınar Mykonos'a çıkarma yaptı! Minicik bikinisiyle geceyi aydınlattı...'Kasıp kavurdun yine'

Sosyal medyada cesur pozlarını paylaşan Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ediyor. Keyfi yerinde olan güzel isim, sosyal medyadan paylaştığı son pozla bunu gözler önüne serdi.

1 Mayıs 1980 yılında İstanbul'da doğan sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın çocukluğu babasının da başkanı olduğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti.

Ailesinin eğitimine önem verdiği Taşpınar, Londra'da Central School of St.Martins’de de moda üzerine eğitim aldı.

Tüm bu eğitimlerinin ardından Taşpınar: Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışma şansı buldu.

Kariyer hayatına CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlayan Taşpınar'ın tanınırlığı hızla artmaya başladı.

2010 tarihinde Acun Ilıcalı'nın düzenlediği "Yok Böyle Dans" adlı programda da yer alan Taşpınar, sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi..

Sosyal medyanın mercek altına aldığı güzel isim, pozlarıyla olay olmaya devam ediyor.

Nefes kesti

Yaptığı tatiller ve yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettiren Taşpınar, bikinili pozlarına bir yenisi daha ekledi.

Bodrum'dan sonra tatil rotasını Yunanistan'ın Mykonos Adası'na çeviren Taşpınar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla nefes kesti.

Minicik bikinisiyle pozlar veren sosyetik güzel, sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.

Yoruma kapalı bir şekilde paylaştığı fotoğrafına ise takipçilerinden binlerce beğeni geldi.