Eda Taşpınar tatil pozları ile büyüledi! 'Bikininle kitap okuma şovu...'

Eda Taşpınar tatil pozları ile büyüledi! 'Bikininle kitap okuma şovu...'

Eda Taşpınar Yunanistan tatilinden bol bol fotoğraf paylaşıyor.Ünlü ismin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar tatiline ara vermeden devam ediyor.Uzun zamandır Yunanistan'da tatil yapan Taşpınar cesur pozları ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam etti.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Eda Taşpınar her anını instagramdan takipçileri ile paylaşıyor.

Cesur pozları sosyal medyada gündemden düşmeyen moda ikonu sevgilisi ile pozlarınıda takipçileriyle paylaşarak beğeni topluyor.

İşte Eda Taşpınar'ın Yunanistan tatilinden paylaştığı son kareler..