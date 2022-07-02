Eda Taşpınar yine sütyenini çıkardı! 'Sana dur diyecek biri yok mu?'

Eda Taşpınar yine sütyenini çıkardı! 'Sana dur diyecek biri yok mu?'

Pozlarıyla Instagram'ı sallayan Eda Taşpınar, son tatil paylaşımında göğüslerini elleriyle kapattı. Hayranlarından tepki alan Taşpınar, fotoğrafı ise tamamen yoruma kapattı.

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Eda Taşpınar, 11 yaşındayken ailesiyle Miami'ye yerleşti.

Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye gelen güzel isim, Robert Koleji’nde eğitimine devam etti.

London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi alan Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen bir isim..

Londra’da Central School of St. Martins’de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla hem beğeni hem de eleştiri alıyor.

Bronz teni ve tatil sevdasıyla dikkati çeken Taşpınar, gittiği yerlerden bir hayli cesur pozlar paylaşıyor.

Son çıktığı tatilden yeni bir karesini daha paylaşan Eda Taşpınar, göğüslerini elleriyle kapattı.

Karesi olay oldu

Kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya süren Eda Taşpınar, bronz ten deyince ilk akla gelen isimlerden birisi...

Sık sık tatile çıkan hatta Türkiye'nin tatil ihtiyacını karşılayan Taşpınar, çektirdiği kareleri ise peş peşe yayınlıyor.

Fiziği ve ten rengi ile gündemden düşmeyen Taşpınar'ın göğüslerini elleriyle kapattığı kareleri olay oldu.