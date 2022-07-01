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- Eda Taşpınar'dan olay poz! Kalçasını paylaşıp...
Eda Taşpınar'dan olay poz! Kalçasını paylaşıp...
Moda ikonu olarak tanınan sosyetik güzel Eda Taşpınar yine olay yaratacak bir fotoğraf yayınladı!
- 01.07.2022 - 13:39
- Güncelleme : 01.07.2022 - 13:41
Sosyetik güzel Eda Taşpınar yaptığı paylaşımla olay yarattı.Sosyal medayı hesabından bir fotoğraf paylaşan Taşpınar fotoğrafını yorumlara kapattı.
Ünlü isim cesur pozları ve yaşadığı lüks hayat ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Mykonos'ta tatil yapan Eda Taspınar'ın o pozu büyük yankı uyandırırken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.İşte Eda Taşpınar'ın "Egg-stravagent" notuyla paylaştığı o fotoğraf;