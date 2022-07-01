Petrol
110.98
1.79%
Euro
17.5222
-0.03%
Dolar
16.7513
0.32%
Altın
964.74
-0.54%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.944
1.15%
BTXN Coin
6.84
8.91%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Eda Taşpınar'dan olay poz! Kalçasını paylaşıp...

    Moda ikonu olarak tanınan sosyetik güzel Eda Taşpınar yine olay yaratacak bir fotoğraf yayınladı!
    • 01.07.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Taşpınar'dan olay poz! Kalçasını paylaşıp...

    Sosyetik güzel Eda Taşpınar yaptığı paylaşımla olay yarattı.Sosyal medayı hesabından bir fotoğraf paylaşan Taşpınar fotoğrafını yorumlara kapattı.

    Eda Taşpınar dan olay poz! Kalçasını paylaşıp... #1

    Ünlü isim cesur pozları ve yaşadığı lüks hayat ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Eda Taşpınar dan olay poz! Kalçasını paylaşıp... #2

    Mykonos'ta tatil yapan Eda Taspınar'ın o pozu büyük yankı uyandırırken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.İşte Eda Taşpınar'ın "Egg-stravagent" notuyla paylaştığı o fotoğraf;

    Eda Taşpınar dan olay poz! Kalçasını paylaşıp... #3


    İlginizi Çekebilir

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tırları biçti
    3. Sayfa

    Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tırları biçti

    Toyota'nın üretimi yüzde 28 düştü
    Otomobil

    Toyota'nın üretimi yüzde 28 düştü

    Görüş Bildir