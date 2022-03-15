Eda Taşpınar'dan üstsüz poz! Instagram sansürlüyor, bronz teniyle açıldıkça açılıyor...

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı tatillerle adından söz ettiren Eda Taşpınar, yeni bir kare daha paylaştı. Bu sefer üstsüz poz veren Taşpınar, yine görenlerin aklını başından aldı.

Sosyal medya paylaşımları ve tatilleriyle adından sıklıkla söz ettiren Eda Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Bronz teniyle sık sık haberlere konu olan Taşpınar, paylaştığı her karesiyle takipçilerinin aklını başından alıyor.

Bir dönem Acun Ilıcalı'nın düzenlemiş olduğu Yok Böyle Dans programında da boy gösteren Taşpınar, sürekli tatil yapmayı tercih ediyor.

İstanbul'da çok fazla kalmayan ve yaptığı seyahatlerle bilinen Taşpınar, cesur kareleri ile Instagram'dan sansür yedi.

Belden aşağısı çıplak olan ve karnının üzerine fincan koyan Eda Taşpınar'ın pozu bu sefer Instagram tarafından kaldırıldı.

Eda Taşpınar fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstererek, "Gerçekten mi?" yazdığı bir gönderi ve ardından fotoğrafı yeniden paylaştı. Ancak Instagram aynı kareyi yeniden sansürledi.

Ancak bu sansürlere rağmen pes etmeyen Eda Taşpınar, Instagram'dan yeniden bir üstsüz poz paylaştı.

EDA TAŞPINAR VAZGEÇMİYOR

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Instagram tarafından sansürlenen ünlü isim, geri adım atmıyor.

Eda Taşpınar bu sefer Panama’da kumsalda bikinili ve sırtı dönük üstsüz fotoğraflarını paylaştı. Sosyetik güzelin bu pozu da dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.