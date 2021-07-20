Eda Taşpınar'ın 20 milyon TL'lik evine ilginç ilan! İddialı pozu hemen kaldırıldı...

Eda Taşpınar, Çeşme'deki evini 19 milyon 800 bin TL'ye satışa çıkardı. Emlakçı, ilgi çekmesi için ilana "Burası Eda Taşpınar'ın kaldığı ev" yazıp Taşpınar'ın jakuzide çekilmiş fotoğraflarını kullandı.

Bir dönem adı Bodrum'la özdeşleşen, daha sonra Çeşme'ye geçiş yapan Eda Taşpınar'ın yeni adresi Yunanistan'ın Mikonos adası oldu.

Aradığı mutluluğu Komşu'da bulan sosyetik güzel, burada 400 bin euro'ya ev sahibi olmuştu.

Türkiye'nin tatil cenneti Çeşme'nin Ilıca bölgesinde lüks bir malikanesi bulunan Taşpınar, bu evini satışa çıkardı. Bir emlakçıyla anlaşan ünlü ikoncan, evine 19 milyon 800 bin TL fiyat biçti.

TANPINAR'IN ŞÖHRETİNDEN YARARLANMAK İSTEDİ

İlanı paylaşan emlakçı ise Taşpınar'ın şöhretinden faydalanmak istedi. Önce ilana, "Burası Eda Taşpınar'ın kaldığı ev" notunu yazan emlakçı, daha sonra Taşpınar'ın jakuzili fotoğrafını paylaştı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre emlakçı, paylaştığı görselin tepki çekmesi üzerine ilanda değişikliğe gitti ve jakuzinin boş fotoğrafını kullandı.

JAKUZİ BOŞALDI

Ev ilanında yer alan Eda Taşpınar'ın jakuzideki pozunun jet hızıyla kaldırılıp yerine jakuzinin boş fotoğrafının konulması dikkat çekti.

41 yaşındaki Eda Taşpınar'ın Çeşme Ilıca'daki mini malikanesinde üç süit oda bulunuyor. 1400 metrekare kullanım alanı olan ev yerden ısıtmalı.

KAYALIKLARDA GÜNEŞLENDİ

Yunanistan'ın eğlence adası Mikanos’ta denizin ve güzel havanın tadını çıkaran sosyetik güzel, önceki gün kayalıkların üzerinde güneşlenmişti.

Güneşlenirken çekilen pozunu "yaz zamanı" etiketiyle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Taşpınar, fit haliyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı.