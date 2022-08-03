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- Eda Taşpınar'ın tatil pozları sınırları zorluyor! 'Yakıyorsun ortalığı'
Eda Taşpınar'ın tatil pozları sınırları zorluyor! 'Yakıyorsun ortalığı'
Eda Taşpınar cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Ünlü isim paylaştığı fotoğraflar ile mest etti..
- 03.08.2022 - 11:10
Sosyetik güzel Eda Taşpınar cesur instagram pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim Yunanistan tatiline devam ederken paylaştığı fotoğraflar ile beğeni topluyor.
Aktif olarak instagramda paylaşım yapan Eda taşpınar iddialı pozları ile adından sıkça söz ettiriyor.596 bin takipçisi bulunan Taşpınar'ın fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.
İşte Eda Taşpınar'ın Yunanistan tatilinden paylaştığı bazı kareler..