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    'Eda'sını hiç unutmadı! Sihirli Annem'in Yavuz'u Jess Molho'nun son hali...

    Jess Molho, Defne Joy Foster'in ölüm yıl dönümünde yine diziden bir kesit paylaşarak hayranlarının yüreğini sızlattı. Molho'nun son halini görenler ise, "yıllar işlememiş" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:11
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    'Eda'sını hiç unutmadı! Sihirli Annem'in Yavuz'u Jess Molho'nun son hali...

    Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteriyle, milyonların kalbinde yer eden Defne Joy Foster'in bugün 11. ölüm yıl dönümü.

    Dizide Eda karakterini oynayan Defne Joy Foster'ın eşi Yavuz karakterine can veren Jess Molho, her sene olduğu gibi bu sene de dostunu unutmadı.

    Jess Molho yaptığı Instagram paylaşımı ile Foster'a özlemini dile getirdi.

    Diziden bir kareyi paylaşan Molho, arkadaşını ölüm yıl dönümünde akıllara getirdi.

    "DEF... DEYİP KALIYORUM"

    Molho, Foster'a olan sevgisini ve özlemini şu sözlerle ifade etmişti:

    "Defne askerlik arkadaşı gibi bir şeydi benim için. Ben her zaman öyle söylerim. Onu yakından tanıyanlar bunu söylerler. Muhteşem bir insandı. Deli dolu, vicdanlı, naif bir insandı ve iyi partnerdi. Benim için çok özel bir insandı. Bazen ikili iş teklifi geliyor. ‘Kiminle yapmak istersin?’ dediklerinde ben ‘Def..’ deyip kalıyorum. O kadar iyi anlaşırdık. Çok acı... 5 Şubat’tı…"

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #1

    JESS MOLHO SON HALİ

    Öte yandan 45 yaşındaki oyuncunun hala fit ve çekici olması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

    Uzun zamandır bir projede yer almayan oyuncu, vaktinin çoğunu kızı Maya ile geçiriyor.

    İşte Sihirli Annem'in Yavuz'u Jess Molho'nun son hali...

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #2

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #3

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #4

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #5

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #6

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #7

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #8

    Eda sını hiç unutmadı! Sihirli Annem in Yavuz u Jess Molho nun son hali... #9


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