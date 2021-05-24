EDHO 196. bölüm fragmanı: 'Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 196. bölümünden ilk fragman yayımlandı. Fragmanda İlyas, Behzat, Yaman ve İshak'ın Rado'nun çiftliğini bastığı görülüyor. İşte 196. bölüm fragmanı..

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 195. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin sıkı takipçileri, ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm fragmanı yayımladı mı? EDHO yeni bölümde neler olacak, Hızır Reis'in hamlesi ne olacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Bomba gibi bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 196. yeni bölümünden ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.

İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Bölüm Fragmanı İZLE

EDHO 196. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'nin reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Ali ve Didem'e saldırı yapılmış ve Gizem Arıkan'ın canlandırdığı Didem karakteri ölmüştü.

EDHO 196. bölümde Çakırbeyli ve Façalı aileleri, çocuklarına yapılan kanlı saldırının hesabını soracak. Hızır Reis; Hızır Ali, Didem'e saldırı düzenleyen ve Haşmet'i öldüren Volkan ile Korayı listenin başına alacak.

196. yeni bölümde saldırıya uğrayan Hızır Ali komadan çıkacak. Ancak Çakırbeyliler'in düşmanları Hızır Ali'yi hastanede öldürmeye çalışacak.

Hızır Çakırbeyli ise hayatını kaybeden Didem'in intikamını almak için saldırıya geçerken Hızır'ın "Öldürmeye gideceğiz öldüreceğiz." sözleri dikkat çekiyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. yeni bölümü, 25 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de yayımlanacak.

EDHO 195. BÖLÜM ÖZETİ

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun, Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.