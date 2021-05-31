EDHO 197. bölüm fragmanı: Yeni düşman Savaş kim?

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. EDHO'nun yeni bölüm fragmanında görülen yeni düşman dikkat çekti. İşte 197. bölüm fragmanı..

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 196. bölümüyle reytinglerde yine zirveye oynadı.

Dizinin sıkı takipçileri, ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı yayımlandı mı? sorusuna yanıt ararken merakla beklenen 197. yeni bölümünden ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.

İşte, bomba gibi bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm Fragman İZLE

EDHO 197. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'nin uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 197. bölüm fragmanı yayımlandı. Yeni bölüm fragmanında en çok dikkat çeken olay, yeni düşman Savaş'ın boy göstermesi oldu.

Dizinin bu haftaki bölümünde, Hızır ve masa üyeleri hiç beklemedikleri bir düşman ile karşı karşıya geliyor. Hızır'ın ''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez.'' sözleri ise yeni bölüm fragmanına damga vuruyor.

Öte yandan İlyas ile Ömür'ün ayrılmaya giden hikayesi, yaşanan ölümlerin ardından son buluyor ve fragmanda ikilinin barıştığı görülüyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 197. yeni bölümü, 1 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de yayımlanacak.

EDHO 196. BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO'nun 196. bölümünde Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in ölüm haberi ile yıkılır.

Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.

Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.