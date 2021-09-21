EDHO 21 Eylül Salı akşamı var mı, neden yok? 7. sezon dört gözle bekleniyor...

EDHO 21 Eylül Salı akşamı var mı, neden yok? 7. sezon dört gözle bekleniyor...

ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan EDHO 7. sezon ile seyirci karşısına çıkacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO neden yok, bitti mi? İşte son gelişmeler...

Eylül ayı bile birlikte sezon finali yapan diziler ekranlara dönüş yapmaya başladı.

Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını inceliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ise 21 Eylül Salı akşamı EDHO yeni bölüm var mı merak ediyor.

Seyirciler, EDHO bu akşam başlıyor mu? EDHO 7. sezon ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyor.

EDHO yeni sezon bölümlerinin bu hafta olup olmayacağı yayınlanan ATV yayın akışı ile belli oldu.

Peki bu akşam EDHO var mı? İşte detaylar...

EDHO BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı ve fragman yayınlanmadı.

Dizinin Instagram hesabında 7. sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. 21 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Aman Reis Duymasın filmi bulunuyor.