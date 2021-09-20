EDHO 7. sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO 200. bölüm yolda...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu için geri sayım başladı. EDHO takipçileri, 200 bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki EDHO 7.sezon fragmanı geldi mi? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. sezon finali bölümü ekranlara ara verdi.

Dizinin sevenleri, 'EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?' sorusuna yanıt arıyor. Eylül ayı ile birlikte diziler yeni sezonlarıyla ekranlarda yerini aldı.

7. sezona hazırlanan EDHO kadrosunda köklü değişiklikler bekleniyor... Seyirciler, EDHO ne zaman başlıyor, fragman geldi mi? Eşkıya yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? araştırıyor.

Peki, EDHO yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

EDHO 7. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor. 200. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.