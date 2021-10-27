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- EDHO başlamadı, Demet Akalın isyan etti! Oktay Kaynarca'yı aradı
EDHO başlamadı, Demet Akalın isyan etti! Oktay Kaynarca'yı aradı
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 09:34
- Güncelleme : 27.10.2021 - 09:36
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, 26 Ekim Salı akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu.
Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşadı.
''BABA PARASI'' FİLMİ YAYINLANDI
ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekran karşısına geçen izleyiciler, başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı ''Baba Parası'' filmiyle karşılaştı.
DEMET AKALIN DA SABIRSIZLIKLA BEKLEDİ
Dizi severlerin şaşkınlıkla karşıladığı gelişmeye ünlü şarkıcı Demet Akalın da tepki gösterdi.
Twitter hesabından ''EDHO başlamadı, niye?'' şeklinde bir tweet atan Akalın, EDHO'nun neden başlamadığını Oktay Kaynarca'ya sordu.
OKTAY KAYNARCA DA BİLMİYORMUŞ
Kısa süre sonra bir takipçisi, Akalın'a, ''Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet.'' sorusunu yöneltti.
Akalın ise takipçisinin sorusuna, ''Bilmiyorlar.'' diyerek başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın durumdan haberi olmadığını belirtti.
RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili kanaldan veya dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.