EDHO başlamadı, Demet Akalın isyan etti! Oktay Kaynarca'yı aradı

ATV'de günlerdir tanıtımı yapılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümü, dün akşam yayınlanmadı. EDHO hayranı olan Demet Akalın da dizinin son anda yayın akışından çıkarılmasına isyan etti.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, 26 Ekim Salı akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu.

Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşadı.

''BABA PARASI'' FİLMİ YAYINLANDI

ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekran karşısına geçen izleyiciler, başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı ''Baba Parası'' filmiyle karşılaştı.

DEMET AKALIN DA SABIRSIZLIKLA BEKLEDİ

Dizi severlerin şaşkınlıkla karşıladığı gelişmeye ünlü şarkıcı Demet Akalın da tepki gösterdi.

Twitter hesabından ''EDHO başlamadı, niye?'' şeklinde bir tweet atan Akalın, EDHO'nun neden başlamadığını Oktay Kaynarca'ya sordu.

OKTAY KAYNARCA DA BİLMİYORMUŞ

Kısa süre sonra bir takipçisi, Akalın'a, ''Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet.'' sorusunu yöneltti.

Akalın ise takipçisinin sorusuna, ''Bilmiyorlar.'' diyerek başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın durumdan haberi olmadığını belirtti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili kanaldan veya dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.