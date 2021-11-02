EDHO bitti, Kurtlar Vadisi yeniden! Süleyman Çakır hayranları ayağa kalktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasıyla ortaya birçok iddia atıldı. Bu iddialardan biri de Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Süleyman Çakır karakteriyle geri döneceği...

Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, uzun bir aranın ardından yedinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

Ancak başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşadı.

Günlerdir tanıtımı yapılan dizi, yeni bölüme dakikalar kala yayından kaldırıldı ve onun yerine ''Baba Parası'' adlı film yayınlandı.

Oyuncuların bile şaşkınlıkla karşıladığı olaya ilişkin ATV tarafından veya dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmezken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'dan kötü haber geldi.

Kaynarca ve Tan, sosyal medya hesaplarından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini belirten veda paylaşımlarında bulundu.

SÜLEYMAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR İDDİASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından çok sayıda yeni iddia ortaya atıldı.

Bu iddialardan biri de usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri ile ekranlara geri döneceği.

Hatta Süleyman Çakır'ın, Polat Alemdar ile karşılaşmadan önceki hayatının yansıtılacağı dizide, birçok ünlü oyuncunun rol alacağı öne sürüldü.

Süleyman Çakır ile ilgili bir diğer iddia ise bu yapımın film olarak beyaz perdeye çıkacağı yönünde.

KURTLAR VADİSİ PAYLAŞIMLARI HAVADA UÇUŞTU

Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır karakteriyle ekranlara döneceğinin dillendirilmesinin ardından izleyiciler, Kurtlar Vadisi dizisini ve Süleyman Çakır'ı Twitter gündemine soktu.

Kurtlar Vadisi hayranları, Twitter'da '#ÇakırlıKurtlarVadisiYeniden' etiketiyle binlerce paylaşım yaparak etiketi gündemin ilk sıralarına yerleştirdi.

EDHO'nun bitmesiyle hayal kırıklığı yaşayan izleyiciler, Kurtlar Vadisi'nin yeniden yayınlanması için çağrıda bulundu. Binlerce yorum yapılan etiket, heyecanlandırdı.

Öte yandan Oktay Kaynarca, resmi YouTube kanalında Süleyman Çakır'ın bir gün geri gelebileceğinin sinyallerini de vermişti.