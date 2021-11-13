EDHO bitti, sular durulmuyor: Kıyamet kopuyor, başka bir şey söyleyemem!

EDHO bitti, sular durulmuyor: Kıyamet kopuyor, başka bir şey söyleyemem!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final vermesinin ardından sular durulmadı. Dizinin başka bir kanalda yayınlanması beklenirken, ani final kararı dizinin fanlarını üzdü.

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla final verdi.

Dizinin aniden bitmesi herkesi üzerken, kanal ve yapım şirketinin anlaşamadığı ortaya çıktı.

Ayrılığa ilişkin ilk açıklamayı Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaparken, yapım şirketi ise sessizliğini korudu.

Yapım şirketini sessizliğini koruması dizinin hayranlarını umutlandırdı ve başka bir kanala geçeceği iddia edildi.

Ancak dizinin başka kanala geçme ihtimali başrol oyuncusu Oktay Kaynarca tarafından yalanlandı.

Kaynarca dizinin başka kanala geçmesinin dışında, gündeme bomba gibi düşen önemli açıklamalar yaptı.

OKTAY KAYNARCA'DAN EDHO AÇIKLAMASI

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son durumu konusunda Oktay Kaynarca önemli bilgiler verdi.

Oyuncu, kendisinin bir taraf olmadığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Bana sormayın, herkes bana soruyor. Haklısınız ama bu konuyla ilgili cevap verme yetkim ve bilgim yok.

Ben taraf değilim bu iş ile ilgili. Bunun cevabını verecek olan ben değilim. O yüzden maalesef sizin sorularınızı cevaplayamıyorum.”





"ÇEKİLMEYECEĞİ KONUSUNDA BİR BİLGİYE SAHİBİZ"

Dizinin çekimlerinin durduğunu ifade eden oyuncu, “Şu anda çekim yok. Çekilmeyeceği doğrultusunda bir bilgiye sahibiz.

Devam etmeyeceği doğrultusunda bilgiye sahibiz. Ama bütün bildiklerimiz bundan ibaret” açıklamasında bulundu.

"KIYAMET KOPUYOR"

Sorunun ne olduğu konusunda ise ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Bu benimle alakalı değil. Oyuncularla ve çalışanlarla ilgili bir durum değil.”

Oktay Kaynarca, dizinin büyük bir hayran kitlesi olduğu ve kendisine nasıl mesajlar iletildiği şeklindeki bir soruyu kısaca şöyle yanıtladı: “Kıyamet kopuyor, başka bir şey söyleyemem.”