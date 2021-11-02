EDHO bitti, yeni adresini belirledi! Oktay Kaynarca Masumlar Apartmanı'na 'Hızır' gibi yetişti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından Oktay Kaynarca hakkında çıkan haber, herkesi şaşırttı. Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi.

6 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekran macerası, kanal yönetimi ve yapımcı arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle sona erdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, dizinin final haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oktay Kaynarca'nın açıklaması, yedinci sezonu merakla bekleyen EDHO tutkunları üzerinde adeta şok etkisi yarattı.

EDHO'nun final yapmasının ardından ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın hangi diziyle ekranlara döneceği merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI İLE ANILIYOR

Yapılan tahminlerden biri, Oktay Kaynarca'nın bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi ile ekranlara döneceği yönündeydi.

Ancak Oktay Kaynarca hakkında ortaya atılan iddia, herkesi şaşırttı. Kaynarca'nın TRT 1 ekranlarında yayınlanan rekortmen dizi Masumlar Apartmanı ile anılması izleyicileri heyecanlandırdı.

EDHO BİTTİ, ÜSTÜNLÜK MASUMLAR APARTMANI'NDA

Salı akşamlarına damga vuran ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, final kararı alınca Masumlar Apartmanı, kendi gününde rakipsiz kaldı.

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, açıklamasında, rol arkadaşlarına ve dizi ekibine veda ederek herkese teşekkürlerini iletti. Asıl bomba tam da bu anda patladı.

Oktay Kaynarca'nın yeni sezonda senaryoda büyük bir değişikliğe giden ve beklenen reytinglerin altında kalan Masumlar Apartmanı dizisine katılacağı iddia edildi.

Ancak iddialara ilişkin Oktay Kaynarca'dan veya dizinin yapımcısından herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

SIRA BİRKAN SOKULLU'DA MI?

Masumlar Apartmanı dizisinin ilk sezonunda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, daha fazla dayanamayıp diziden ayrılma kararı aldı.

Bu kararın ardından Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu'nun da yolun sonuna geldiği ve diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Yeni senaryoda, Birkan Sokullu yerine Oktay Kaynarca ile anlaşma yapılacağı iddia edildi. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu...