EDHO bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Salı günlerinin aksiyon dolu dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin takipçileri EDHO bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Ekranların uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile bugün ATV ekranlarında yer almayacak.

Yayın akışı içerisinde yapımın yer almaması nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren "EDHO bugün yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" araştırmaları hız kazandı.

Peki EDHO bugün yok mu? EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı..

9 ŞUBAT EDHO BU AKŞAM NEDEN YOK?

Her hafta Salı günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün Atv yayın akışında yer almıyor.

Dizinin sevenleri bu durumun nedenini merak ederken 9 Şubat tarihinde Atv'de yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçının yayına gelmesi sebebiyle iddialı yapımın yeni bölümünün ekranlara gelmeyeceği ifade edildi.

EDHO yerine Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı ekranlara gelecek.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünün (182.) 16 Şubat Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır.

Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.